Депутаты Петербурга вышли на сцену в спектакле о блокаде Ленинграда

В день начала блокады в Петербурге прошел спектакль с участием депутатов.

В Петербурге 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, показали спектакль "Гостиница "Астория"" по пьесе Александра Штейна, где на сцену впервые вышли депутаты ЗакСа. Все средства от постановки направят на строительство храма святой Нины, сообщает Вечерний Петербург.

Постановка воссоздала события сентября 1941 года, когда немецкое командование, уверенное в скором падении города, готовило банкет в гостинице "Астория". Атмосферу дополнили предметы военной эпохи, размещённые в фойе: армейская палатка, котелок, алюминиевая посуда, довоенные пластинки.

В спектакле приняли участие непрофессиональные актёры — депутаты Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин, Вера Сергеева и Александр Малькевич. На сцену также вышли председатель архивного комитета Пётр Тищенко и руководитель управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях. В зале присутствовали парламентарии Виталий Милонов, Александр Ржаненков, Юрий Гладунов и Юрий Авдеев.

Перед началом представления с речами выступили участники блокады и представители общественных организаций. Настоятель церкви святой Нины отец Артемий благословил зрителей и участников. По словам организаторов, все средства от продажи билетов направят на строительство храма святой равноапостольной Нины на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Строительство началось 5 июля 2024 года.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга

