Депутаты Петербурга с 2026 года получат ДМС с ваннами и массажем

Расширенный полис для ЗакСа обойдется бюджету почти в 40 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и члены их семей с 2026 года будут обеспечены расширенной программой добровольного медицинского страхования, следует из материалов государственной закупки.

На реализацию программы ДМС планируется направить около 40 миллионов рублей в год из городского бюджета. Страховое обслуживание распространяется на 767 человек. Предусмотрено четыре программы ДМС, каждая из которых разделена на взрослый и детский пакеты.

В перечень медицинских услуг включены по 10 сеансов жемчужных ванн и грязелечения, лечебная физкультура, лечебный и мануальный массаж, консультации психолога, а также профессиональная чистка зубов методом Air flow. Кроме того, полис покрывает лабораторные и инструментальные исследования, включая КТ и МРТ, а также проведение плановых нейрохирургических операций.

Депутаты и их семьи смогут обращаться к врачам узкого профиля, в том числе к трихологу, колопроктологу и фониатру. Все услуги будут предоставляться в рамках условий заключенного контракта ДМС.

В ГД внесли законопроекты о защите интересов обманутых дольщиков в сфере ИЖС.

Фото: ЗАКС