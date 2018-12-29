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Вчера, 22:31
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Депутаты Госдумы планируют отправить на "Евровидение-2019" в Израиль Филиппа Киркорова

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Напомним, что ранее артист уже участвовал в конкурсе.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил рассмотреть в качестве участника"Евровиденья-2019" в Израиле Филиппа Киркорова. Об этом сообщают "Известия".

У Филиппа Киркорова на этот счет как раз есть незакрытый гештальт. Он в 1990-х годах не смог покорить этот конкурс, затем предпринял попытки это сделать руками других артистов

отмечает парламентарий 

Напомним, что ранее артист уже участвовал в конкурсе. Киркоров выступал с композицией "Колыбельная для вулкана". Песня не добилась высокого успеха, заняв 17 место с 17-ю очками.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева стала копией Анджелины Джоли

Видео: YouTube

 

Теги: филипп киркоров
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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