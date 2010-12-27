В Выборгском районе летом будут работать 14 детских лагерей дневного пребывания

Эта тема стала основной в ходе заседания комиссии по социальным вопросам совета депутатов МО "Город Выборг".

Депутаты муниципального образования "Город Выборг" и представители комитета образования Выборгского района обсудили предстоящую пору школьных каникул. Тема летнего отдыха несовершеннолетних стала главной на заседании комиссии по социальным вопросам местного парламента. Уже сейчас представители власти думают о том, как обеспечить грамотное проведение оздоровительной кампании на Выборгской земле.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе администрации, муниципалитет выделил на летние лагери дневного пребывания около 20 000 000 рублей. В районе откроют 14 таких мест отдыха и оздоровления на базе 11 школ и 2 учреждений дополнительного образования. Еще 30 000 000 рублей выделены на работу детских лагерей имени Гагарина, "Спутник", "Волна" и "Зеленый остров". В комитете по образованию заявили, что они будут работать в 4 смены.

На период летних каникул в детских оздоровительных лагерях им. Ю.Гагарина, "Спутник", "Зеленый остров", "Волна" будет организовано по 4 смены. На эти цели из средств местного бюджета выделено около 30 млн. рублей.

В этом году 144 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут обеспечены бесплатными путевками на отдых в выборгские муниципальные лагеря. Из них – 14 детей-инвалидов с сопровождающими лицами. Всего этим летом в муниципальных загородных лагерях отдохнут порядка 2000 детей. сайт Администрации Выборгского района

В районе продолжается возрождение трудовых отрядов. В каникулярное время в специализированных бригадах смогут поработать около 1000 школьников подросткового возраста. Ребята заработают первые деньги в жизни и освоят новые навыки на настоящей работе.