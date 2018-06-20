Депутат из Ленобласти предложил создать государственный онлайн-кинотеатр

Благодаря которому россияне получат возможность просматривать, а также платно приобретать фильмы и сериалы.

Сегодня, в четверг, 18 апреля, появилась информация о том, что депутат Зак. собрания Ленобласти Владимир Петров внес предложение о создании единого государственного платного онлайн-кинотеатра благодаря которому россияне получат возможность просматривать, а также платно приобретать фильмы и сериалы. Об этом сообщает сетевое издание "ЛОТ".

С этим предложением депутат обратился к главе Минкульта Владимиру Мединскому. По его словам, пользователи Сети сталкиваются с большим количеством мошенников на сайтах с просмотрами фильмов онлайн. Политик заявил, что к нему уже поступали обращения о множестве сайтов-"зеркал", пытавшихся похитить персональные данные.

Как заявил депутат, онлайн-кинотеатр можно создать на платформе одного из федеральных телеканалов.

Источник: сетевое издание "ЛОТ"