В Госдуме рассмотрят проект об отмене лишения свободы за участие в митингах

Законопроект внесен депутатом от КПРФ.

В Государственную думу внесен законопроект об отмене наказания в виде лишения свободы за участие в несанкционированном митинге. Однако здесь есть свое но: данная мера не будет действовать, если поведение гражданина во время акции не повлекло за собой насилия.

Задача состоит в том, чтобы сделать закон нерепрессивным, следуя рекомендации Конституционного суда. Найдутся те, кто скажет, что этого недостаточно и статью нужно отменить. Но сейчас это невозможно, а значит, нужно сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей объясняет свою позицию автор проекта

Автором инициативы выступил парламентарий Шаргунов, выступающий от коммунистической партии. Изменения могут быть внесены в статью, которая предусматривается возможность ареста гражданина из-за неоднократного участия в противоправных собраниях или шествиях.

Напомним, что ранее за отмену статьи выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В 2017 году депутаты Госдумы уже вносили на рассмотрение инициативу об изъятии статьи из Уголовного кодекса России.

Ранее Piter.tv писал о том, что сценаристы "Игры престолов" подписали письмо против политических репрессий в России.

Фото: Piter.tv

