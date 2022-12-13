Депутат Иванюженков не стал отвечать на вопрос о причастности своего сына к убийству в подольском кафе

Хоккеиста "Сочи" подозревали в причастности к конфликту между посетителями кафе.

Депутат Борис Иванюженков не стал отвечать на вопрос о причастности своего сына к убийству в подольском кафе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

О конфликте в Подольске стало известно ранее в СМИ. Сообщалось, что нападающий хоккейного клуба "Сочи" Артем Иванюженков был заподозрен в причастности к убийству в местном кафе. Позже стало известно, что хоккеист в этот момент находился в Адлере, а путаница произошла из-за показаний свидетеля, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На вопрос корреспондента SHOT о причастности своего сына к инциденту депутат ничего не ответил и прошел мимо.

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Видео: Telegram / SHOT