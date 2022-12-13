ФСБ задержала в Новгородской области россиянина, работавшего на Украину

Задержанный агент украинской разведки пытался склонить мобилизованных к государственной измене.

Сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области россиянина, работавшего на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В релизе отмечается, что задержанный агент украинской разведки пытался склонить мобилизованных к государственной измене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей. Им также предлагалось похищение боевой техники и добровольная сдача в плен.

Также в УФСБ по Новгородской области отметили, что задержанный действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Задержанного поместили в СИЗО.

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Видео: УФСБ по Новгородской области