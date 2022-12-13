В Приднестровье предотвращено покушение СБУ на лидера ПМР Красносельского

Подозреваемые в теракте задержаны.

Министерство государственной безопасности непризнанного региона Приднестровья сообщило о том что было предотвращено покушение на лидера ПМР Вадима Красносельского. По предварительной версии случившегося, преступление подготавливалось по указанию кураторов из Службы безопасности Украины. В настоящее время все подозреваемые задержаны и дают признательные показания местным правоохранительным органам. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье за подготовку террористического акта и приготовлению к убийству двух и более лиц, из-за осуществления ими служебной деятельности.

Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. сообщение на официальном сайте МГБ ДНР.

Дополнительно на Первом Приднестровском телеканале анонсирован общественности выход фильма-расследования от Следственного комитета ПМР под названием "Об угрозе теракта в Приднестровье". На текущий момент известно о том, что Вадима Красносельского преступники планировали взорвать в автомобиле "Land Rover". В транспортном средстве были найдены восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволока. В том случае, если бы взрыв прогремел в машине, то он мог привести к массовым жертвам.

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Фото и видео: Telegram / Первый Приднестровский