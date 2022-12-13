ФСБ: в России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

Масштабную операцию провели сотрудники ведомства совместно с МВД и Росгвардией.

В России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Масштабную операцию провели сотрудники ведомства совместно с МВД и Росгвардией. Обыски и следственные действия прошли в январе по адреса проживания нелегальных оружейников, которые находились в Москве, Севастополе, Дагестане, Северной Осетии и других регионах.

В ЦОС ФСБ отметили, что в результате обысков удалось изъять 118 единиц огнестрельного оружия.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

Видео: ФСБ России