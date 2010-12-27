Депутат Госдумы потребовал выяснить обстоятельства гибели подростка от укола врачей

Романов обеспокоен случившимся и считает, что надзорные ведомства должны тщательнее разбирать подобные инциденты.

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов потребовал выяснить обстоятельства смерти подростка после укола "Скорой помощи". Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы РФ М.В. Романова.

Парламентарий призвал Генпрокуратуру и Росздравнадзор проверить действия специалистов Приозерской межрайонной больницы, которые изначально установили у мальчика гастрит, а за неделю до смерти пациента отменили поставленный диагноз.

Необходимо установить, что стало причиной трагедии: является ли смерть мальчика результатом врачебной ошибки или халатности, какой квалификацией обладали прибывшие по вызову медики, в каком физическом состоянии они сами находились, качественными ли были введенные пациенту препараты, не истек ли их срок годности. Также нужно провести проверку действий врачей, которые прежде диагностировали подростку гастрит, а затем отменили свой диагноз и назначенное лечение. Гибель ребенка после вмешательства медиков – очень тревожный сигнал для всей отечественной системы здравоохранения, поэтому расследование причин этой трагедии имеет большое значение. Важно точно выявить причины, вероятно, ошибочного диагностирования болезни и назначения фатально неверного метода снятия ее симптомов. Качественно проведенная проверка всех обстоятельств этой трагедии, возможно, позволит избежать подобных случаев в будущем, -

сказано в обращении Михаила Романова.

Напомним, инцидент произошёл в Приозерске 11 октября. Областной следком выяснил, что 14-летний мальчик вернулся домой из школы, после чего его состояние ухудшилось. За полчаса до смерти его постоянно тошнило. Родители, обеспокоенные состоянием сына, вызвали медиков. Врачи сделали подростку укол, после которого он умер. Накануне мальчик лежал в Приозерской межрайонной больнице, где медики поставили ему гастрит. Однако этот диагноз не подтвердился.

Ранее мы сообщили, что в Гатчинском районе скорая госпитализировала мужчину с порезанным горлом.

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