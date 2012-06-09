Фельдшер скорой помощи Приозерска приняла роды в машине

Вызов поступил ближе к ночи 8 июня – у беременной начались схватки, но, решив, что это пока что "тренировочные", женщина обратилась в скорую не сразу.

Фельдшер скорой помощи Приозерска Ленинградской области приняла роды в машине. Об этом случае рассказала пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

Вызов поступил ближе к ночи 8 июня – у беременной начались схватки, но, решив, что это пока что "тренировочные", женщина обратилась в скорую не сразу. К приезду бригады схватки были уже раз в 4 минуты и достаточно интенсивные.

По пути в роддом карета скорой помощи остановилась, так как начались роды. Вскоре на свет появилась девочка. После этого скорая отвезла новоиспеченную мать в роддом, где её уже ждали на улице.

Роды на скорой помощи старший фельдшер Приозерской подстанции скорой помощи Марина Ивановна принимает уже не первый раз. Свою медицинскую карьеру она начинала с работы акушеркой в родильном доме, так что большая часть вызовов с поводом "роды" передаётся именно ей.

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Фото: Telegram/ Скорая помощь Ленобласти