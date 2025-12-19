Депутат Госдумы из Петербурга обратился к верующим в Рождество

Михаил Романов поздравил православных петербуржцев с Рождеством.

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Михаил Романов опубликовал рождественское поздравление, в котором обратился к православным верующим и затронул тему духовных традиций и поддержки российских воинов.

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Михаил Романов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Праздничное обращение и фотографии из храма он разместил в открытом доступе. В своем поздравлении Михаил Романов отметил значение Рождества как праздника, который, по его словам, приносит надежду и помогает преодолевать жизненные трудности. Он подчеркнул роль рождественских традиций в укреплении семейных ценностей и развитии милосердия в обществе.

Депутат также обратил внимание на деятельность Русской православной церкви, отметив ее вклад в восстановление храмов, духовное воспитание молодежи и сохранение нравственных ориентиров.

Ранее сообщалось, что рождественская служба в храмах Петербурга собрала множество верующих.

Фото: пресс-служба депутата ГД Михаила Романова

