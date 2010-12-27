СМИ: Депутат Госдумы Николай Герасименко сбил мотоциклиста в Москве

Депутат Госдумы, Заслуженный врач России Николай Герасименко сбил мотоциклиста в Москве.
Telegram - канал "112" сообщает, что сегодня утром, 24 июня, 68-летний Депутат Государственной Думы РФ будучи за рулем "Лексуса" при перестроении сбил 32-летнего мужчину на мотоцикле. Мотоциклист ударился об асфальт, у него диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно - мозговую травма. Сам Герасименко не пострадал.
"112" сообщает, что Николай Герасименко в 2019 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Сегодня ранее: Полицеский в Курске отгонял детей от машины пистолетом.
Фото: 112
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