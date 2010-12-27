СМИ: Депутат Госдумы Николай Герасименко сбил мотоциклиста в Москве

Сообщается, Николай Герасименко неаккуратно перестроился на дороге и сбил 32-летнего мотоциклиста.

Депутат Госдумы, Заслуженный врач России Николай Герасименко сбил мотоциклиста в Москве.

Telegram - канал "112" сообщает, что сегодня утром, 24 июня, 68-летний Депутат Государственной Думы РФ будучи за рулем "Лексуса" при перестроении сбил 32-летнего мужчину на мотоцикле. Мотоциклист ударился об асфальт, у него диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно - мозговую травма. Сам Герасименко не пострадал.

"112" сообщает, что Николай Герасименко в 2019 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Фото: 112