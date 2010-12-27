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Депутат Четырбок поможет жителям Петербурга, которые 9 лет ждут благоустройства у дома
Сегодня, 11:22
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Shdaria
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Депутат Четырбок поможет жителям Петербурга, которые 9 лет ждут благоустройства у дома

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Денис Четырбок взялся за проблему жителей Кировского района Петербурга. Он требует осуществить благоустройства у жилого дома в этом году, а не в 2020, как планировалась ранее.

Депутаты просят губернатора Петербурга Георгия Полтавченко заняться контролированием застройщиков, которые сдают новостройки без комплексного благоустройства территории. Депутат Денис Четырбок лично обратится к главе города, чтобы рассмотреть проблему жителей дома в Кировском районе. Известно, что люди ждут тротуаров уже девять лет. 

Жителям дома №4 по улице Солдата Корзуна девять лет назад обещали обеспечить благоустройство, но до сих пор ничего не изменилось. 

Согласно ответу вице-губернатора, проектирование тротуаров планируется произвести только в 2019 году, а работы по комплексному благоустройству состоятся лишь в 2020-2021 годах. Депутат Четырбок считает, что жители не должны ждать столько времени.

В депутатском запросе Денис Четырбок просит дать поручение осуществить благоустройство у дома и сделать временные пешеходные дорожки уже в 2018-м году.

Теги: благоустройство , новости петербург , новости спб , петербург , тротуар , четырбок
Категории: Новости СПб Лента новостей

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    Сегодня 15:37

    ПотавчЕнко - ни о чём. Им нас рать на нас. Неужели не понятно. Свадебный генерал. В Опу таких губеров-друзей. Нужен хозяйственник, который ближе к населению и его проблемам.

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