Депутат Четырбок поможет жителям Петербурга, которые 9 лет ждут благоустройства у дома

Депутаты просят губернатора Петербурга Георгия Полтавченко заняться контролированием застройщиков, которые сдают новостройки без комплексного благоустройства территории. Депутат Денис Четырбок лично обратится к главе города, чтобы рассмотреть проблему жителей дома в Кировском районе. Известно, что люди ждут тротуаров уже девять лет.
Жителям дома №4 по улице Солдата Корзуна девять лет назад обещали обеспечить благоустройство, но до сих пор ничего не изменилось.
Согласно ответу вице-губернатора, проектирование тротуаров планируется произвести только в 2019 году, а работы по комплексному благоустройству состоятся лишь в 2020-2021 годах. Депутат Четырбок считает, что жители не должны ждать столько времени.
В депутатском запросе Денис Четырбок просит дать поручение осуществить благоустройство у дома и сделать временные пешеходные дорожки уже в 2018-м году.
ПотавчЕнко - ни о чём. Им нас рать на нас. Неужели не понятно. Свадебный генерал. В Опу таких губеров-друзей. Нужен хозяйственник, который ближе к населению и его проблемам.