Депутат Четырбок поможет жителям Петербурга, которые 9 лет ждут благоустройства у дома

Денис Четырбок взялся за проблему жителей Кировского района Петербурга. Он требует осуществить благоустройства у жилого дома в этом году, а не в 2020, как планировалась ранее.

Депутаты просят губернатора Петербурга Георгия Полтавченко заняться контролированием застройщиков, которые сдают новостройки без комплексного благоустройства территории. Депутат Денис Четырбок лично обратится к главе города, чтобы рассмотреть проблему жителей дома в Кировском районе. Известно, что люди ждут тротуаров уже девять лет.

Жителям дома №4 по улице Солдата Корзуна девять лет назад обещали обеспечить благоустройство, но до сих пор ничего не изменилось.

Согласно ответу вице-губернатора, проектирование тротуаров планируется произвести только в 2019 году, а работы по комплексному благоустройству состоятся лишь в 2020-2021 годах. Депутат Четырбок считает, что жители не должны ждать столько времени.

В депутатском запросе Денис Четырбок просит дать поручение осуществить благоустройство у дома и сделать временные пешеходные дорожки уже в 2018-м году.