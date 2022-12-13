Пострадавших доставили в лечебные учреждения с различными травмами.

В Екатеринбурге автомобиль наехал на тротуар и сбил четырех пешеходов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 28 января на улице Готвальда. Водитель Chevrolet Aveo выехал на красный свет на перекрестке. Уходя от столкновения с машиной, машина вывернула на тротуар и врезалась в пешеходов. За рулем Chevrolet находилась 20-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Их доставили в лечебные учреждения с различными травмами. По словам водителя, она торопилась забрать дочь от подруги и думала, что успеет проехать перекресток.

Ранее мы сообщали, что на МКАД авто въехало в остановку с людьми и попало на видео.

Видео: Telegram / SHOT