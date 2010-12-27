В Петербурге скоро сдадут депо "Южное"

Вице-губернатор Игорь Албин осмотрел территорию депо "Южное" и заявил, что объект будет сдан в 2018 году.

В Санкт-Петербурге депо "Южное" сдадут уже в мае следующего года. Об этом сообщил вице-губернатор города Игорь Албин, осмотрев территорию объекта.

Как сообщает Албин, есть вероятность того, что три новых станции Фрунзенского радиуса откроются также в 2018 году, предположительно, в первом полугодии. Также Игорь Албин подчеркнул, что сейчас решается вопрос о пересчете стоимости госконтракта. Напомним, что стоимость была сокращена на треть. Данный вопрос разработают до конца ноября, отметил вице-губернатор.