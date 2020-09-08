В Петербурге прошли поминальные блокадные чтения

В Петербурге и его пригородах организовали 82 площадки.

В День памяти жертв блокады Ленинграда по всему Петербургу и его пригородах проходят поминальные блокадные чтения.

В Петербурге и его пригородах организовали 82 площадки, начиная от Большого двора Зимнего дворца, Манежа, Александринского театра, Фонтанного дома до районных школ и библиотек. Петербуржцы в течение нескольких часов читают имена безвинно убиенных людей в годы блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда: топ-8 малоизвестных фактов о самых черных днях войны.

Фото: Д. М. Трахтенберга (Википедия)

Видео: Piter.TV