В Заневском городском поселении отметили День муниципального образования

Городскому поселению исполнилось 19 лет.

В Заневском городском поселении с размахом отметили День муниципального образования. Праздник под девизом "Заневское моё, ты в сердце моём!" объединил тысячи жителей Кудрово и Янино. По традиции в этот день представители администрации отметили вклад самых активных горожан и работников социальной сферы, а также напомнили об уникальном пути развития территории. Заневское стало первым в России муниципалитетом, прошедшим путь от сельского до городского поселения, а Кудрово сегодня входит в число самых комфортных малых городов страны.

Я поздравляю всех жителей и гостей Заневского городского поселения с таким событием, 19-й годовщиной образования Заневского городского поселения. Я желаю всем успехов. Очень здорово, что в муниципальном образовании есть такие прекрасные парки и здесь собралось очень много жителей и гостей нашего молодого города. Я всех приветствую и поздравляю. Всем хорошего настроения, успехов и удачи. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

В Кудрово торжества такого масштаба впервые прошли в обновленном парке Оккервиль. Рядом с главной сценой расположились тематические площадки на любой вкус. Например, выставка местных предпринимателей: здесь можно было не только оценить их продукцию, но и поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в рукоделии и конкурсах для всей семьи.

Я вообще люблю очень праздники, особенно когда масштабные в нашем любимом Кудрово проходят, всегда такая подготовка, всегда красочно, масштабно, очень много мастер-классов, прекрасные выступления, мне очень нравится, всегда с радостью прихожу на такие праздники. Вера Куликова, посетитель праздника

Но главной темой праздника в Год Защитника Отечества стала тема патриотизма. На стенде поисково-реконструкторского центра "Рейд 2.0" зрители могли узнать больше об истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Здесь были представлены артефакты с мест боёв, образцы оружия того времени, а для детей – организован мастер-класс по сборке и разборке автомата.

У нас представлены экспонаты, обнаруженные в ходе поисковых работ по местам боев Великой Отечественной войны, образцы оружия Великой Отечественной войны, а также некоторые предметы, скажем так, по современному конфликту на Украине, которые нам передавали наши товарищи в качестве экспозиции для того, чтобы пополнить нашу музейную коллекцию. Игорь Ануфриев участник поискового отряда "РЕЙД 2.0"

В свою очередь жители Заневского активно помогают бойцам на передовой: плетут маскировочные сети, пишут письма со словами поддержки и регулярно отправляют гуманитарные конвои на фронт.

Более тысячи маскировочных сетей отправлено в зону специальной военной операции. За прошлый год 17 гуманитарных конвоев благодаря поддержке населения были также отправлены, и в этом году уже 8 конвоев, и в сентябре 9-й конвой с техникой отправится в зону специальной военной операции. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

В соседнем Янино-1 торжества проходили у стадиона "Заневский". Здесь праздник начался с церемонии награждения: грамоты и благодарственные письма получили педагоги, медики и активные жители, чей труд помогает развивать поселение.

Дорогие жители, гости Заневского городского поселения, от всей души поздравляю вас с праздником. Вообще, согласно юридическим документам, нашему муниципальному образованию всего лишь 19 лет. Но, я хочу сказать, видно, как за эти 19 лет мы динамически развиваемся. Строятся новые современные дома, современные школы, современные детские садики. Алексей Гердий, глава администрации Заневского городского поселения

Для жителей и гостей Янино весь день работали спортивные станции, мастер-классы и площадки детского творчества. Такую насыщенную программу смогли оценить и дети, и их родители.

Ну, мероприятие, конечно, очень хорошее. Подготовились они очень хорошо. Молодцы дети, которые выступали здесь. Нам очень понравилось все здесь. Организаторам большое спасибо за то, что они сделали такой праздник для нас. Вообще очень хорошо все сделали. Молодцы. Сейчас вот внучка будет выступать, тоже будет с праздником всех поздравлять. Она тоже подготовилась к этому празднику. Ну, а так все было очень хорошо. Татьяна Горбунова, жительница Янино-1

Вот, слушайте, в том году было, ну, мы, если честно, были совсем маленькие, мы недолго были, а в этом году мы аж прямо с самого утра. Она встала: "Мама, пойдем на праздник, пойдем на праздник". Я говорю: "Ну, пойдем". А так очень всё прекрасно. В этом году даже, мне кажется, больше активность для детей сделали, чем в том году. В том году было меньше намного. А в этом году дети вообще просто в семье, и рисование, ну всё для них было. Так что очень всё здорово. Нам очень всё понравилось. Екатерина и Аделина Сысоевы, жители Янино-1

Тем временем на главной сцене в Янино развернулась концертная программа. Перед жителями и гостями выступили вокальный дуэт "Братья Славяне", фолк-группа "Ярмарка", ансамбль "Стиль-квартет" и певица Юлия Черняновская. Кульминацией вечера стало выступление хэдлайнера праздника — группы "Корни".

Танцы, песни и улыбки сопровождали праздник до позднего вечера. И даже в том, как зрители подпевали любимым хитам, чувствовалась атмосфера единства. В этот день, каждый мог бы повторить слова девиза: "Заневское моё — ты в сердце моём".

Видео: Piter.tv