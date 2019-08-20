День города в Выборге посетили больше 40 тысяч человек

В субботу, 17 августа, в Выборге отметили День города.

В минувшую субботу город Выборг отпраздновал свое 726-летие. Днем гостей праздника ждали ярмарка мастеров, "Вкусный фестиваль", "Выборгский бал", аттракционы, игры и множество конкурсов.

С Днем города выборжан приехали поздравить Сурганова, PLC, Миша Романова и Макс Барских.

С Выборгом меня много ситуаций интересных и смешных связывают. Первый раз мы приехали в Выборг где-то в 1992 году. У нашего друга появилась машина, первая машина. Единственная на всю нашу компанию, Запорожец. И мы вдевятером на Запорожце приехали до вашего славного города Выборга. Это было незабываемое конечно путешествие, как селедки в банке. Как не любить ваш город после таких воспоминаний Светлана Сурганова, певица

Я первый раз встретился со словом Выборг в далеком-далеком детстве. Это была какая-то компьютерная игра FIFA по-моему. И там был футбольный клуб "Выборг". Я даже не думал, что это в России. Мне кажется, сегодня я ввел новую традицию, я купил футболку с картиной какого-то выборгского художника. Там как раз этот замок нарисован. И подумал, буду покупать футболки теперь в городах PLC, рэпер, участник шоу "ПЕСНИ" на ТНТ

Праздничный концерт закончился салютом. День рождения города посетили больше 40 000 человек.

Фото, видео: Piter.TV