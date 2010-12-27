Праздничная программа дня ВМФ в Петербурге и районах города

Piter.tv узнал праздничную программу в День ВМФ по Санкт-Петербургу и районах города.

30 июля в Санкт-Петербурге отпразднуют День Военно-Морского флота. Впервые в Северной столице пройдет главный военный парад, посвещенный Дню ВМФ. По Неве пройдут корабли всех флотов Каспийской флотилии. Кроме того, для жителей и гостей города летчики подготовили мероприятие, в котором продемонстрируют свое мастерство.

Отметим, что главные репетиции в городе пройдут 23 и 28 июля.

Дворцовая площадь 8.00 утра.

Утром на Дворцовой площади состоится статический показ вооружения и военной техники Военно-Морского Флота.

Никольский собор 8.30 - 10.30

В Никольском соборе состоится торжественный молебен.

Молебен - краткое частное богослужение просительного или благодарственного характера (благодарственный молебен) с молитвенным обращением к Богу, Богородице или святым.

Акватория реки Невы 10.00 - 11.35

На Неве главная командование Военно-Морского Флота подготовила жителям и гостям города парад кораблей Военно-Морского Флота.

Центральный Военно-Морской музей 10.00 - 18.00

Военно-Морской музей и Военно-Морские учебные заведения в День ВМФ организует день открытых дверей для всех желающих.

Дворцовая площадь и Александровский сад 11.30 - 21.30

На Дворцовой площади и в Александровском саду пройдут общегородские праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России. Гостей ждет концерт и интерактивные программы. В 16.00 на сцене выступит народная артистка России Людмила Сенчина. Праздничное мероприятие продолжат Родион Газманов, Анна Малышева и другие. В 20.00 выступят главные "звёзды" культурной программы -Вячеслав Бутусов и Хор Турецкого.

Пляж Петропавловской крепости 12.00 - 14.00, 22.30 - фейерверк

У Невы, на пляже Петропавловской крепости состоится водноспортивный праздник. Кроме того,на территории крепости в полдень стартует музыкальный фестиваль "Морская душа нараспашку" с участием "Митьков" и группы "Несчастный случай". А в 22.30 посетителей праздника на пляже Петропавловской крепости ждет праздничный фейерверк в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Мероприятия в районах Санкт-Петербурга, посвященные Дню ВМФ, 30 июля.

Адмиралтейский район.

В 12.00 в Александровском саду состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота России. А с 14.00 до 16.00 пройдет концертно-интерактивная программа в Александровском саду с участием ведущих артистов и коллективов Санкт-Петербурга.

Выборгский район.

На набережной лейтенанта Шмидта состоится экскурсия с осмотром военных кораблей.

Калининский район.

В библиотеке-филиале № 12, по адресу пр. Культуры, д. 21/1 организуют книжно-иллюстративную выставку "Морская доблесть Андреевского флага".

Колпинский район.

В 16.00 на сцене Колпинского парка на полуострове состоится праздничная программа "Флоту России - Слава!", посвященная Дню Военно-Морского Флота.

Красногвардейский район.

В 12.00 в парке "Малиновка" пройдет спортивное мероприятие "веселые старты", приуроченное ко Дню ВМФ.

Красносельский район.

По адресам пр. Ветеранов, д. 155 и ул. Красногородская,17/2 пройдут книжно-иллюстративные выставки в библиотеках: "Славлю тебя ВМФ" и "Россия - морская держава".

Кронштадтский район.

В 12.00 в Петровском парке пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I – основателю Военно-Морского Флота России. Там же организуют праздничную тематическую концертную программу "Семь футов под килем". В 20.00 на Якорной площади осуществится большой праздничный концерт, посвященный Дню Военно-Морского Флота России, а также будет организован

праздничный фейерверк.

Невский район.

В 15.00 на территории парка у реки Невы по адресу Рыбацкий пр., у д. 27-37 состоится праздник "Невская уха". Для посетителей праздника устроят чемпионат по ловле живой рыбы, катание на лодках, а также игры, мастер-классы и смешные конкурсы. По окончанию мероприятия гости смогут отведать ароматный рыбный суп, приготовленный из только что пойманной рыбы.

Приморский район.

В 16.00 в парке 300-летия состоится праздничная концертная программа. На центральной аллее парка будет развёрнута фото экспозиция "Петербург – парусная столица России", призванная раскрыть облик Санкт-Петербурга, как морской державы. На главной сцене пройдет концертная программа, с участием военно-морского оркестра "Гранд", ансамбля "Ретро-джаз", шоу-группы "Славянский хит" и ведущих профессиональных артистов петербургской эстрады.

Кульминацией праздничной программы станет показательное выступление бойцов морской пехоты рукопашного боя.

Также, в день праздника задействована будет акватория Финского залива, где пройдут манёвры парусных судов, парусная регата детских спортивных школ и показательные гонки парусных яхт-клубов Петербурга.

Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга