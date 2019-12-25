Дело обвиняемого в мошенничестве застройщика ЖК "Грин Парк" рассмотрят в суде

Мужчина создал видимость стройки, но на деле лишь похитил деньги вложившихся в будущие квартиры людей.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинение в отношении главы правления ЖСК "Грин Парк", обвиняемого в крупном мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как считает следствие, в 2015-2016 годах мужчина разместил в СМИ рекламу о строительстве многоквартирного ЖК "Грин Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области, привлек внимание и деньги граждан, но даже не вывел земли под строительство из категории сельскохозяйственных. Также обвиняемый не получал разрешения на возведение ЖК.

Глава правления ЖСК создал видимость начального этапа стройки, но не собирался строить корпуса целиком. Мужчина похитил более шести миллионов рублей, вложенных петербуржцами и жителями Ленобласти в будущие квартиры. Дело мошенника направлено в суд.

Фото: Piter.TV