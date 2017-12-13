Болельщиков "Зенита" не осудили за избиение детей из-за истечения срока давности

Фанаты "Зенита" избежали наказание за нападение на школьников из-за затянувшегося расследования по делу.

В Петроградском районном суде закрыли уголовное дело по факту избиения болельщиками “Зенита” детей из футбольного клуба “Динамо”. Сообщается, что рассмотрение произошедшего остановлено из-за истечения срока давности. Отметим, что ранее дело было переквалифицировано под более “мягкую” статью.

Фигурантами нападения на несовершеннолетних воспитанников команды “Динамо” стали восемь местных жителей. Изначально их хотели привлечь по статье за хулиганство, но потом изменили преступление на нанесение побоев. Мужчины причинили физический вред школьникам по мотивам вражды и ненависти к команде оппонентов.

Напомним, что инцидент с травмированием юных спортсменов произошел в Северной столице 15 сентября 2015 года рядом со стадионом “Петровский”. Обидчики решили агрессией “закончить” матч первенства Профессиональной футбольной лиги между Динамо” и “Зенитом”. Жертвами злоумышленников стали трое подростков.

