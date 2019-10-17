Дед и его маленькие внучки погибли при пожаре в частом доме в Свердловской области

Жертвами стали три человека, еще одному удалось спастись.

Пожилой мужчина вместе с внучками погиб во время пожара, который произошел в частом доме на территории Свердловской области. Трагедия произошла в местном поселке под названием Кузино, расположенном под городом Первоуральском. Жители спали в момент начала распространения огня. Из пламени самостоятельно смогла выбраться только пенсионерка. Позже на месте инцидента спасатели нашли тела мужчины и двух девочек пяти и семи лет. Дети находились в гостях у своих родственников.

Автономный пожарный извещатель мог бы спасти их жизни, но его не было в доме. Прибор уловил бы дым и вовремя оповестил бы о пожаре пронзительным звуком. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Согласно предварительным сведениям от экстренного ведомства, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. Открытое горение в настоящий момент ликвидировано на площади в 147 квадратных метрах. Специалисты проводят проливку и разбор конструкций. Собранные правоохранительными органами материалы будут переданы в Следственный комитет по Свердловской области.

На Кушелевской дороге горел трактор.

Фото и видео: ГУ МЧС России