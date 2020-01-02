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Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров с наступающим Новым годом на Финляндском вокзале
Сегодня, 9:02
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nastya960

Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров с наступающим Новым годом на Финляндском вокзале

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Сказочные персонажи будут предлагать пассажирам решить загадки про электропоезда, и дарить новогодние подарки.

Дед Мороз и Снегурочка 26 ноября на Финляндском вокзале поздравят пассажиров с наступающим Новым годом! Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Сказочные персонажи будут предлагать пассажирам решить загадки про электропоезда, и дарить новогодние подарки. Юным пассажирам напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге в формате викторин и конкурсов, а самых маленьких из них ждут приятные новогодние сувениры.

Также, кроме 30 и 31 декабря 2019 года на Финляндском, Московском, Витебском, Балтийском, Ладожском вокзалах сотрудники СЗППК будут поздравлять пассажиров с наступающим Новым годом и вручать им новогодние карманные календари.

Ранее Дед Мороз пообещал петербуржцам снег в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.TV

Теги: дед мороз, новый год, сзппк, снегурочка, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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