"Ласточка" Петербург — Великий Новгород перевезла 20 млн пассажиров

Пассажиру СЗППК приготовила подарок – термос и ланчбокс, которые полезны в пути, и сертификат на поездку в туристическом вагоне до Выборга.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) отправила 20-миллионного пассажира "Ласточки", которая курсирует по маршруту Петербург — Великий Новгород. Об этом рассказали в tg-канале "Октябрьская магистраль/Гудок" 21 апреля.

Обладателем счастливого билета стал житель города на Неве. Вместе с супругой и сыном он часто ездит по Ленобласти и пригородам Петербурга. На этих выходных семья отправилась в Великий Новгород, куда на "Ласточке" можно добраться за два часа. На этот раз к ним присоединились друзья.

Пассажиру СЗППК приготовила подарок – термос и ланчбокс, которые полезны в пути, и сертификат на поездку в туристическом вагоне до Выборга.

Источник напоминает, что на данный момент между Петербургом и Великим Новгородом курсирует две пары поездов по будням и три, вместе с "Ласточкой", – по выходным.

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Фото: Telegram / Октябрьская магистраль/Гудок