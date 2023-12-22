Дополнительные "Сапсаны" из Петербурга в Москву запустят на майские праздники

За счет использования сдвоенных составов, количество мест в поездах №780 и №767, отправляющихся 27 апреля, №754, отправляющихся 6 и 13 мая, а также №777, отправляющихся 5 и 12 мая, будет увеличено.

Дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Петербургом начнут курсировать с 27 апреля по 13 мая, сообщает ОАО "РЖД" в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что дополнительные рейсы будут осуществляться следующим образом: поезд №786 отправится из Москвы 27 апреля и 8 мая в 21:00, без остановок; поезд №766 отправится из Москвы 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40, также без остановок. Из Петербурга в Москву поезд №763 отправится 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00, без остановок. Поезд №765 отправится из Санкт-Петербурга 8 мая в 11:07, с остановками в Чудово и Бологом.

За счет использования сдвоенных составов, количество мест в поездах №780 и №767, отправляющихся 27 апреля, №754, отправляющихся 6 и 13 мая, а также №777, отправляющихся 5 и 12 мая, будет увеличено.

Билеты на все эти рейсы можно приобрести на официальном сайте холдинга, в мобильном и веб-приложении "РЖД пассажирам" и в кассах.

Ранее мы сообщили о том, что договор на поставку первых двух поездов для ВСМ в Петербург заключили РЖД.

Фото: Piter.TV