По предварительным данным, в Басманном суде ей будет избрана мера пресечения.

В понедельник вечером, 3 апреля, стало известно, что подозреваемую в подрыве кафе Дарью Трепову этапируют из Петербурга в Москву. Об этом пишет "Фонтанка".

По предварительным данным, в Басманном суде ей будет избрана мера пресечения. СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Владлена Татарского в Петербурге на теракт. В сообщении указали, что "исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)".

Напомним, что 2 апреля около 18:00 в заведении произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (известен под псевдонимом Владлен Татарский). Всего в результате происшествия пострадали 32 человека.

Возбуждено уголовное дело. На месте взрыва по-прежнему работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельтва произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что п после взрыва в кафе на Университетской в тяжелом состоянии остаются 8 человек.

Фото: Piter.tv