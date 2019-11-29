Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России

Певец Данко отрицательно отнесся к тому, что певица София Ротару вернется в Россию для выступлений. Исполнитель считает, что после заявлений певицы против России ей не стоит появляться в стране, сообщило Teleprogramma.pro.
Данко также осудил тех, кто готов платить большие деньги за концерты Ротару. Певица готовы выступить на корпоративе за 3,1-3,8 млн рублей.
"Лучше бы эти деньги отдали воинам Донбасса",
— заявил Данко.
Ранее стало известно, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM".
Возвращение Софии Ротару в России радостно восприняли не все. Концертный директор сообщил, что в России заказали травлю певицы в прессе.
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