Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России

София Ротару не выступала в РФ с декабря 2018 года.

Певец Данко отрицательно отнесся к тому, что певица София Ротару вернется в Россию для выступлений. Исполнитель считает, что после заявлений певицы против России ей не стоит появляться в стране, сообщило Teleprogramma.pro.

Данко также осудил тех, кто готов платить большие деньги за концерты Ротару. Певица готовы выступить на корпоративе за 3,1-3,8 млн рублей.

"Лучше бы эти деньги отдали воинам Донбасса", — заявил Данко.

Ранее стало известно, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM".

Возвращение Софии Ротару в России радостно восприняли не все. Концертный директор сообщил, что в России заказали травлю певицы в прессе.