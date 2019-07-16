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Данила Поперечный озвучил персонажа в игре The Last of Us Part II
Сегодня, 16:07
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nastya960

Данила Поперечный озвучил персонажа в игре The Last of Us Part II

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Кого именно из персонажей озвучивал комик, не известно.

Популярный российский комик Данила Поперечный озвучил одного из персонажей предстоящей игры The Last of Us: Part II. Об этом сообщили в сообществе VK Gaming.

Кого именно из персонажей озвучивал комик, не известно. Также Поперечный поделился впечатлениями от озвучивания игры и рассказал о своем отношении к франшизе.

Sony ранее сообщила, что игра The Last of Us: Part II выйдет 19 июня 2020 года.  

Премьеру "Венома 2" перенесли на 2021 год.

Источник фото: Prt Scr youtube.com - игровая приставка
 

Теги: the last of us part ii, данила поперечный
Категории: Лента новостей, Новости России,

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