Данила Поперечный озвучил персонажа в игре The Last of Us Part II

Популярный российский комик Данила Поперечный озвучил одного из персонажей предстоящей игры The Last of Us: Part II. Об этом сообщили в сообществе VK Gaming.

Кого именно из персонажей озвучивал комик, не известно. Также Поперечный поделился впечатлениями от озвучивания игры и рассказал о своем отношении к франшизе.

Sony ранее сообщила, что игра The Last of Us: Part II выйдет 19 июня 2020 года.

