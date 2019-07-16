Егор Крид пьет водку и катается на тракторе по деревне в клипе "Сердцеедка"

Егор Крид выпустил на своем канале новый клип на песню "Сердцеедка". Егор и создатели клипа потешаются не только над происходящим вокруг, но и над самим Кридом. Сценаристом выступил комик Satyr.
Недавно я давал интервью Юрию Дудю, где мне был брошен вызов: "Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?"
Егор Крид
Героиню, в которую влюбляется Крид, сыграла актриса из фильма "Елки" Галина Стаханова. Она играет простую деревенскую девушку, которая и корову подоит, и тяжелые мешки перетаскает, и воды наносит. Ради нее Крид меняет брендовые вещи на деревенский прикид. Но оказывается, что у его возлюбленной уже есть парень, которого сыграл Satyr.
За четыре часа после премьеры клип посмотрели почти полмиллиона пользователей.
Не так давно Егор Крид заключил контракт с Warner Music.
Фото и видео: Youtube/ Егор Крид
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