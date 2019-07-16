Егор Крид пьет водку и катается на тракторе по деревне в клипе "Сердцеедка"

В клипе также снялись комики Данила Поперечный и Satyr.

Егор Крид выпустил на своем канале новый клип на песню "Сердцеедка". Егор и создатели клипа потешаются не только над происходящим вокруг, но и над самим Кридом. Сценаристом выступил комик Satyr.

Недавно я давал интервью Юрию Дудю, где мне был брошен вызов: "Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?" Егор Крид

Героиню, в которую влюбляется Крид, сыграла актриса из фильма "Елки" Галина Стаханова. Она играет простую деревенскую девушку, которая и корову подоит, и тяжелые мешки перетаскает, и воды наносит. Ради нее Крид меняет брендовые вещи на деревенский прикид. Но оказывается, что у его возлюбленной уже есть парень, которого сыграл Satyr.

За четыре часа после премьеры клип посмотрели почти полмиллиона пользователей.

Не так давно Егор Крид заключил контракт с Warner Music.

Фото и видео: Youtube/ Егор Крид