Блогер Поперечный сообщил об отъезде из России

Российский блогер Данила Поперечный сообщил о собственном отъезде из России. Такое заявление он сделал во время видеообращения к своим подписчикам на YouTube-канале. Стенд-ап комик уточнил, что находится за пределами страны временно и намерен в ближайшее время вернуться в РФ. Свой поступок с выездом за границу он объяснил тем, что боится за свою жизнь.
Уехал я, естественно, не навсегда. Я не буду делать вид, что у меня был запланирован отпуск.
Данила Поперечный, блогер
Поперечный уточнил, что понял тот момент, что у него не получится просто отказаться от своей прошлой жизни. Блогер объяснил, что говорит не о своей профессиональной карьере, а о близких людях, которые остались на территории России и не имеют возможности покинуть страну.
Дочь Анастасии Заворотнюк не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов.
Фото и видео: YouTube / Данила Поперечный
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