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Блогер Поперечный сообщил об отъезде из России

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Данила Поперечный назвал причину своего выезда из РФ и возвращения обратно.

Российский блогер Данила Поперечный сообщил о собственном отъезде из России. Такое заявление он сделал во время видеообращения  к своим подписчикам на YouTube-канале. Стенд-ап комик уточнил, что находится за пределами страны временно и намерен в ближайшее время вернуться в РФ. Свой поступок с выездом за границу он объяснил тем, что боится за свою жизнь.

Уехал я, естественно, не навсегда. Я не буду делать вид, что у меня был запланирован отпуск.

Данила Поперечный, блогер

Поперечный уточнил, что понял тот момент, что у него не получится просто отказаться от своей прошлой жизни. Блогер объяснил, что говорит не о своей профессиональной карьере, а о близких людях, которые остались на территории России и не имеют возможности покинуть страну.

Дочь Анастасии Заворотнюк не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов.

Фото и видео: YouTube / Данила Поперечный

Теги: данила поперечный
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

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