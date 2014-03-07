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Дочь Анастасии Заворотнюк не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов
Вчера, 22:37
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Дочь Анастасии Заворотнюк не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов

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Сейчас 26-летняя девушка находится в Таиланде.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк не может вернуться в Россию из Таиланда. Девушка пожаловалась на отсутствие рейсов. Об этом 26-летняя Анна заявила в своем Instagram-аккаунте.

Россиянка призналась, что отдыхала в Таиланде и "выпала" из повестки и социальных сетей. Когда она вышла на связь, сообщила подписчикам о проблемах с перелетом. 

Кроме того, блогер заявила, что сейчас нельзя игнорировать ситуацию в мире. Однако она подчеркнула, что про работу и быт тоже нельзя забывать.

Ранее на Piter.tv: бюджетная авиакомпания Wizz Air перестала продавать билеты на рейсы из Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: дочь заворотнюк, закрытое воздушное пространство, нельзя вернуться в россию, поездки, санкции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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