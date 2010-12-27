Дана Борисова намекнула на свою беременность

В социальных сетях обсуждают интересное фото Даны Борисовы.

Телеведущая Дана Борисова заставила поклонников обсуждать недавнюю фотографию, которую опубликовала в своем Instagram. На снимке телеведущая подчеркнула свой живот, намекнув на беременность. Подписчики Даны отмечают, что ее недавно видели вместе с экс-возлюбленным - певцом Данко.

Подписчики подозревают, что Дана в скором времени станет мамой во второй раз. Кроме того, внимательные поклонники смогли увидеть на фото округлившийся живот. Однако комментариев от самой телеведущей на этот счет пока нет.

Фото: Instagram - danaborisova_official