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Дана Борисова намекнула на свою беременность
Сегодня, 13:46
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Shdaria
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Дана Борисова намекнула на свою беременность

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В социальных сетях обсуждают интересное фото Даны Борисовы.

Телеведущая Дана Борисова заставила поклонников обсуждать недавнюю фотографию, которую опубликовала в своем Instagram. На снимке телеведущая подчеркнула свой живот, намекнув на беременность. Подписчики Даны отмечают, что ее недавно видели вместе с экс-возлюбленным - певцом Данко.

Подписчики подозревают, что Дана в скором времени станет мамой во второй раз. Кроме того, внимательные поклонники смогли увидеть на фото округлившийся живот. Однако комментариев от самой телеведущей на этот счет пока нет. 

Фото: Instagram - danaborisova_official

 

Теги: беременная дана борисова , дана борисова , новости шоу бизнеса
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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