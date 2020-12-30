Дачи в России подорожали на 12,1%

В среднем по стране за участок с небольшим домом придется заплатить 1,9 млн рублей.

В июле этого гола в России дачи выросли в цене на 12,1%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишет портал "Мир квартир".

Так, в среднем по России за участок с небольшим домой придется заплатить 1,.9 млн рублей. Эксперты отмечают, что за год дачи подорожали в 77 регионах. Цены больше всего выросли в Калужской и Калининградской областях, а также в Крыму, Ингушетии, Севастополе и Башкортостане.

Отмечается, что самые дорогие дачи в Москве, где в среднем заплатить за нее придется 7,7 млн рублей. Далее идут Подмосковье с 5,4 млн рублей и Санкт-Петербург с 4,2 млн рублей.

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