Дача Лесснера в Петербурге обретет инвестора по программе "Рубль за метр"

Появились результаты торгов за аренду исторической дачи Лесснера.

Власти Санкт-Петербурга сообщили о завершении торгов в рамках программы "Рубль за метр". Победитель аукциона получил право аренды дачи Лесснера на Варваринской улице и обязался восстановить объект культурного наследия.

Аукцион по выбору арендатора исторической дачи Лесснера собрал восемь заявок. В результате стоимость аренды здания с земельным участком выросла почти в пять раз по сравнению с начальной и достигла более 600 тыс. руб. в месяц. Эти средства инвестор перечислит в бюджет города в течение всего периода восстановления.

По условиям соглашения арендатор обязан провести реставрацию памятника архитектуры в срок до семи лет. После завершения работ объект сохранит статус культурного наследия, а сам инвестор сможет использовать его в рамках действующих норм.

Ранее сообщалось, что старинное здание в Петергофе выставят на аукцион по программе "Рубль за метр".

Фото: Правительство Петербурга