ДТП с троллейбусом и BMW утром в Петербурге вызвало пробку на Суздальском шоссе

На Суздальском шоссе столкнулись BMW и троллейбус движение ограничено одной полосой.

Утром 2 сентября на Суздальском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля BMW, водитель легковушки госпитализирован, сообщает 78.ru.

Около 7:00 2 сентября на Суздальском шоссе в Петербурге произошло столкновение автомобиля BMW и троллейбуса. По предварительной информации, легковой автомобиль въехал в заднюю часть общественного транспорта.

В результате происшествия водитель BMW получил перелом руки и был доставлен в больницу. Водитель троллейбуса не пострадал. На момент аварии пассажиров в транспортных средствах не находилось. Из-за ДТП движение на участке было организовано по одной полосе, что вызвало пробку. По данным "Яндекс карт", затруднение движения сохраняется, однако по городу уровень пробок не превышает 5 баллов.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.TV: в районе деревни Васильево водитель Volkswagen съехал в кювет и пострадал.

Фото: "Яндекс карты"