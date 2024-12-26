На проспекте Обуховской Обороны 26-летний самокатчик попал под колёса Mazda

Самокатчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Полиция проводит проверку по ДТП с самокатчиком на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 марта вечером поступило сообщение о ДТП у дома 303 по проспекту Обуховской Обороны. На месте происшествия Госавтоинспекцией было установлено, что 41-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda наехала на 26-летнего мужчину, проезжавшего пешеходный переход на электросамокате.

В результате ДТП самокатчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Фото: Piter.tv