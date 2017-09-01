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ДТП на площади Победы обернулось погоней

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Очевидцы сообщили, что 1 сентября при выезде с Московского шоссе на площадь Победы автомобиль сбил женщину.

Очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщили, что в пятницу, 1 сентября при выезде с Московского шоссе на площадь Победы серебристая "девятка" промчалась на красный сигнал светофора и сбила женщину на пешеходном переходе, после чего водитель скрылся с места ДТП.

Сообщается, что в погоню за лихачом отправились 4 машины ДПС. /

О пострадавшей информации нет.

Теги: дтп спб , новости спб , происшествия петербург
Категории: Новости СПб

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