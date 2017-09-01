ДТП на площади Победы обернулось погоней

Очевидцы сообщили, что 1 сентября при выезде с Московского шоссе на площадь Победы автомобиль сбил женщину.

Очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщили, что в пятницу, 1 сентября при выезде с Московского шоссе на площадь Победы серебристая "девятка" промчалась на красный сигнал светофора и сбила женщину на пешеходном переходе, после чего водитель скрылся с места ДТП.



Сообщается, что в погоню за лихачом отправились 4 машины ДПС. /



О пострадавшей информации нет.