Hyundai и Lada столкнулись в Кировском районе Петербурга

В результате столкновения транспортные средства оказались на тротуаре, повредив ограждение дороги.

Вечером 9 марта на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Lada. По данным 78.ru, иностранный автомобиль сильно поврежден в передней части кузова, тогда как отечественный седан понес значительные повреждения багажника.

К месту инцидента оперативно прибыли врачи скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавших участники дорожно-транспортного происшествия решили отказаться от дальнейшей медицинской помощи.

Фото: Piter.TV