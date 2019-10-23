ДТП на трамвайных путях на Савушкина заблокировало движение транспорта

Авария произошла на перекрестке.

Вечером 23 октября на трамвайных путях в Приморском районе Петербурга произошло ДТП. Ее участниками стали трамвай и маршрутка, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечении улицы Савушкина и Липовой аллеи. На участке в обе стороны скопилась пробка. О пострадавших не сообщается, на место прибыли экстренные службы.

На выходных серьезное ДТП произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозревается водитель маршрутки, который решил проскочить на "красный" свет.

Видео: Piter.TV

Фото: "Яндекс. Карты"