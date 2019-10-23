  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:41
44
nadezhda_sib
Код вставки плеера

ДТП на трамвайных путях на Савушкина заблокировало движение транспорта

0 0

Авария произошла на перекрестке.

Вечером 23 октября на трамвайных путях в Приморском районе Петербурга произошло ДТП. Ее участниками стали трамвай и маршрутка, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. 

Инцидент произошел на пересечении улицы Савушкина и Липовой аллеи. На участке в обе стороны скопилась пробка. О пострадавших не сообщается, на место прибыли экстренные службы. 

На выходных серьезное ДТП произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозревается водитель маршрутки, который решил проскочить на "красный" свет. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "Яндекс. Карты" 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии