Цвет аутизма – синий. Мир отмечает День информирования о проблеме аутизма

Piter.TV поговорил со специалистом Регионального центра аутизма в Петербурге, чтобы узнать больше о "людях дождя".

Сегодня, 2 апреля, во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. С 2008 года к "людям дождя"*, как и к "солнечным" людям с синдромом Дауна, пытаются привлечь внимание и показать, что особенные дети и взрослые на самом деле почти ничем не отличаются от нас и должны быть важной частью общества. Генассамблея ООН в своей резолюции сделала акцент на обеспокоенности высокой долей детей с аутизмом и важности ранней диагностики и обследования.

Символом проблемы более 15 лет назад стал синий цвет, тогда Всемирная организация аутизма Autism Speaks впервые провела акцию "Зажги синим" в поддержку темы. Организация выбрала синий, изначально поддерживая мальчиков с синдромом "аутизм" – по статистике, это расстройство встречается у мальчиков в пять раз чаще, чем у девочек. Пазл тоже неспроста попал на логотип организации – деталь головоломки символизирует сложность расстройства, а также человека, который ищет место в цельной картине общества. Синий цвет по сей день сопровождает второапрельские акции в поддержку проблемы и распространение информации об аутизме.

Людей с аутизмом трудно распознать с первого взгляда – их внешность никак не выдает расстройство развития мозга. Piter.TV поговорил с заместителем директора Регионального центра аутизма в Петербурга Натальей Стрижак о том, чему учат "люди дождя" и как найти к аутистам подход.

Люди с расстройством аутистического спектра ровно такие же люди, имеют лишь определенные особенности в социальном взаимодействии и коммуникации, рассказала Стрижак. Аутисты вполне могут делать все то же, что и любой другой человек, а также добиваться успехов в определенных сферах жизни, радоваться и огорчаться.

Нужно знать, что это не болезнь, а состояние. Аутизм не передается воздушно-капельным путем и заразиться им невозможно. Нужно просто жить рядом с этими людьми, просто принимать их такими, какие они есть. Попытаться понять и вникнуть в их ситуацию, не отталкивая. Быть человеком и взаимодействовать с ними, как и со всеми другими. Наталья Стрижак

Найти подход к ребенку или взрослому с аутизмом бывает не совсем просто – из-за сенсорных нарушений такие люди воспринимают мир иначе, зачастую не любят телесный и зрительный контакт и не реагируют на голос. Если с аутистом необходимо наладить коммуникацию, в первую очередь необходимо запомнить – такой собеседник не переносит шум. На ребенка или взрослого с аутизмом нельзя повышать голос, шуметь рядом и с ними и всячески привлекать их внимание громкими стимулами. На них люди откликаться не будут, произойдет обратная реакция – замыкание и испуг. Стоит избегать также прикосновений и объятий, поскольку невозможно угадать, нравится ли конкретному человеку телесный контакт. Особенно трудная задачка – поймать взгляд аутиста, однако налаженный зрительный контакт гарантированно даст хотя бы минимальное взаимодействие. Стрижак подчеркнула, что нельзя заставлять человека с аутизмом делать то, от чего он отказывается сначала мягко, а затем уже агрессивно.

Люди с аутизмом учат терпению. Только те, которые терпеливо пытаются взаимодействовать с аутистами, добиваются успеха. Люди с аутизмом идут на контакт, взаимодействуют, могут быть интересными, но для этого они выбирают только тех людей, которые чем-то интересны им, которые могут находиться рядом на протяжении долгого времени и быть другом. Не каждый хочет найти подход, это вопрос не возможности, а желания. Люди, работающие с детьми с расстройствами, специально учатся этому. Но первостепенно – желание. Наталья Стрижак

В ходе разговора мы представили, что ребенок или взрослый с аутизмом попал в беду и ему нужна помощь. Принцип помощи оказался основан всё на том же контакте, о котором уже рассказала Наталья Стрижак. Как только начнется взаимодействие, станет понятно, что нужно человеку. Аутист разъяснит проблему сам или же воспользуется простыми пиктограммами на экране любого гаджета. Таким способом часто спасаются специалисты, взаимодействующие с неговорящими детьми.

В Петербурге знают, как работать с детьми с аутизмом. В городе есть специализированные учреждения вроде регионального центра аутизма, есть дошкольные, школьные и профессиональные учреждения с адаптированными программами. В любой школе могут создать условия для обучения аутистов: отдельные классы или же инклюзивные программы. Однако, подчеркнула Наталья Стрижак, не везде в действительности есть специальные условия для обучения особенных ребят в полном объеме. Порой это вызывает проблемы у родителей – им сложно определить своего ребенка в то или иное образовательное учреждение.

Как уже упомянула Наталья Стрижак, люди с аутизмом могут добиваться успехов в сферах, которые нашли для себя интересными. Отличным примером этому может послужить мальчик по имени Лео Левкович – первая выставка этого девятилетнего художника с аутизмом открывается в музее современного искусства "Артмуза" в Петербурге. Менее чем за год Лео нарисовал несколько десятков репродукций известных картин, в своеобразных и ярких работах узнаются "Любительница абсента" Пикассо, "Постоянство памяти" Дали и другие произведения искусства. По словам мамы художника, Олеси Левкович, она не знала об аутизме ничего, пока не заметила за сыном странности и отсутствие речи в четыре года. Лео учился читать и говорить, рисуя слова и словосочетания, мальчику понравилось мешать краски и водить кистью по холсту. А переломным моментом в "карьере" Лео стал ролик про Леонардо да Винчи, посмотрев который, мальчик захотел нарисовать знаменитую Джоконду.

Первые работы на холсте были очень простыми. И абсолютно все начинались с синего фона. Только закрасив враждебную белую плоскость, он избавляется от боязни „чистого листа" и здесь начинается его настоящая реальность. Сейчас я рассказываю ему о новых героях. Распечатываю портрет, а он их рисует и так запоминает. Мы никогда не знаем, что именно окажется у него на холсте. Он просто садится и весело рисует. Олеся Левкович

Выставка продлится до 28 апреля.

Как понять, что у ребенка аутизм?

Специалисты выявили целый ряд признаков, присущих детям с аутизмом. Такие малыши избегают объятий, прикосновений, взгляда, не переносят шума, редко откликаются на свое имя, плохо говорят или не говорят вовсе. Кроме того, они имеют тягу к однотипности: надевают вещи одного цвета, любят один маршрут, играют с определенными игрушками, соблюдают определенный порядок, нарушение которого приводит к истерикам. Также ребенок с аутизмом может ходить на цыпочках, раскачиваться, быть гиперактивным и не иметь чувства опасности. Зачастую у "детей дождя" нет интереса к играм и творчеству, игрушки такие малыши обычно расставляют по цветам или размеру в ряд, куда больший интерес у детей вызывает льющаяся из крана вода и бытовая техника.

*(примечание): "Человек дождя" – фильм 1998 года режиссера Барри Левинсона. Речь в картине идет о двух братьях, один из которых, Рэймонд, страдает аутизмом. После выхода фильма людей с аутизмом в обиходе стали называть и таким образом по аналогии с "солнечными детьми" или "детьми солнца" по отношению к людям с синдромом Дауна.

Фото: pixabay; ВКонтакте / Музей современного искусства АРТМУЗА