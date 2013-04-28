Crew Dragon с пассажирским экипажем успешно вернулся на Землю

Космические туристы пробыли на орбите три дня.

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился непрофессиональный экипаж, успешно вернулся на Землю. Об этом информирует пресс-служба американской компании SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 20:02 по времени Восточного побережья США 15 сентября (в 03:02 по московскому времени 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Астронавтами стали четыре человека: 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник Lockheed Martin Кристофер Семброски и 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн. Последнему принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Он оплатил все места на космическом корабле.

После приземления космонавты Inspiration4 были встречены сотрудниками SpaceX и быстро доставлены на борт спасательного судна. SpaceX доставит Dragon обратно на мыс Канаверал для инспекций и ремонта перед будущими полетами. из сообщения SpaceX

Туристы пробыли на орбите три дня. За это время члены экипажа провели несколько научных исследований. Во время полета корабль достиг орбиты высотой 590 км. 18 сентября в 19:08 (19 сентября в 02:08 по московскому времени) капсула с астронавтами приводнилась у побережья штата Флорида.

Ранее мы сообщали, что российская государственная корпорация "Роскосмос" провела испытания нового космического корабля "Орел".

Видео: Youtube/SpaceX