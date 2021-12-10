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Crazy Frog выпустил первый клип за 11 лет

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Трек получил название Tricky.

Легендарный анимированный персонаж Crazy Frog выпустил первый клип за 11 лет. Ролик размещен на официальном YouTube-канале музыканта. Трек персонажа получил название Tricky. Это ремикс на известную композицию It"s tricky американской рэп-группы RUN DMC, а также песню M to the B, которую исполнила хип-хоп-артистка Millie B.

Напомним, что герой Crazy Frog создан в 2002-2003 годах шведским дизайнером и аниматором Эриком Вернквистом. Лягушонок стал популярен после клипа, вышедшего на телевизионные каналы в 2005 году. Речь идет о ремиксе хита 1980-х годов - Axel F. 

В ноябре 2021 года Crazy Frog в собственном Twitter-аккаунте объявил, что планирует издать новую песню.

Группа ABBA представила рождественский клип на песню "Little Things".

Фото и видео: YouTube / Crazy Frog (Крейзи Фрог / Сумасшедший лягушонок)


 

Теги: crazy frog, клип
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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