В Институте имени Турнера проведут уникальные операции по эндопротезированию для детей

Врачи рассказали, что внедряют системный подход в проведении операций на локтевые суставы.

Петербургский ортопедический институт имени Турнера совместно с фондом "Линия жизни" создали новый проект в сфере эндопротезирования для детей. По данным специалистов, они будут помогать восстанавливать локтевой сустав при возникших патологиях. Особенно актуально вопрос стоит из-за популярности у подростков в Северной столице экстремальных видов спорта.

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Медики добавили, что данный вид операций не поставлен на поток во всем мире, а также не разработан системный подход. В Петербурге собираются изменить общемировую тенденцию. Первой пациенткой отделения станет девочка, прибывшая на лечение из Ставропольского края. К середине апреля для нее изготовят индивидуальный протез. В это же время школьнице проведут операцию по восстановлению.

Фото: Piter.tv