В Институте имени Турнера расширяют спектр "операций отчаяния"

В апреле врачи проведут эндопротезирование локтевого сустава у 6-летней Нины Левиной из Ставрополья. Такие операции являются уникальными не только для России, но и для всего мира.

В Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера сообщили об уникальной операции. В апреле врачи проведут эндопротезирование локтевого сустава у 6-летней Нины Левиной из Ставрополья. Такие операции являются уникальными не только для России, но и для всего мира.

В принципе, эндопротезирование у детей - это тема была практически закрыта: растущий организм, необходимо сохранять ростковые зоны костей для того, чтобы они продолжали расти. Эндопротезирование считалось невозможным у детей. По крайней мере, лет до 16-17 эндопротезирование не делали. Но, в последнее время, т. к. это "операция отчаяния", будем прямо говорить, и она уже делается в тех случаях, когда другие хирургические методы лечения не результативны, то уже приходится обращаться, конечно к этому методу лечения. Сергей Голяна, руководитель отделения реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти ФГБУ "НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА".

Девочке установят индивидуальный эндопротез из Великобритании. Он специально изготовлен с учетом строения костей ребенка. Пока медики не могут дать точного прогноза, как будет проходить восстановление сустава после операции. Помощь в проведении этой операции оказывает благотворительный фонд "Линия жизни". Работники фонда также организовали встречу медиков и журналистов. В конце мероприятия они предложили создать картину из разноцветных отпечатков рук. Яркое полотно будет храниться в институте.

Видео и фото: Piter.TV