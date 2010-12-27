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Солистка группы "Серебро" опубликовала "голое" фото
Сегодня, 13:10
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Shdaria
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Солистка группы "Серебро" опубликовала "голое" фото

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Ольга Серябкина поделилась откровенным снимком, на этот раз трогательным и нежным.

Ольга Серябкина солистка музыкальной группы "Серебро" приняла участие в обнаженной фотосессии. Популярная певица опубликовала снимок в свой Instagram. Отметим, что подчписчики Серябкиной любят и ждут откровенные фотографии, а она тем временем охотно их "подкармливает".

Несмотря на множество провакационных и грубых фото, на этот раз Серябкина удивила поклонников нежностью. Подписчики подчеркнули, что на этом снимке удалось показать мягкие черты, которые говорят о ее душе. Сама артистка  призналась, что недавно ей пришлось поплакать, так как она волнуется лишиться "самого любимого".

Фото: Instagram olga.seryabkina

 

Теги: группа серебро , новости , новости шоу бизнеса , обнаженная серябкина , серябкина
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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