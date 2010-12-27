Солистка группы "Серебро" опубликовала "голое" фото

Ольга Серябкина поделилась откровенным снимком, на этот раз трогательным и нежным.

Ольга Серябкина солистка музыкальной группы "Серебро" приняла участие в обнаженной фотосессии. Популярная певица опубликовала снимок в свой Instagram. Отметим, что подчписчики Серябкиной любят и ждут откровенные фотографии, а она тем временем охотно их "подкармливает".

Несмотря на множество провакационных и грубых фото, на этот раз Серябкина удивила поклонников нежностью. Подписчики подчеркнули, что на этом снимке удалось показать мягкие черты, которые говорят о ее душе. Сама артистка призналась, что недавно ей пришлось поплакать, так как она волнуется лишиться "самого любимого".

Фото: Instagram olga.seryabkina