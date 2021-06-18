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Cкульптуру фронтового кинооператора установили на Каменноостровском проспекте
Сегодня, 22:45
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Cкульптуру фронтового кинооператора установили на Каменноостровском проспекте

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Фигура находится рядом со входом в новую инсталляцию "Пропавшие в кинохронике", посвященную кинодокументалистам ХХ века.

Скульптура фронтового кинооператора, который смотрит на город через объектив камеры, появилась на Каменноостровском проспекте. Ее создали скульпторы из творческой мастерской "Невский баталист". Об этом рассказали в понедельник, 6 июня, в пресс-службе мастерской.

Фигура находится рядом со входом в новую инсталляцию "Пропавшие в кинохронике", посвященную кинодокументалистам ХХ века. В пресс-службе добавили, что 10 и 22 июня вход на экспозицию "Пропавшие в кинохронике" будет бесплатным для всех посетителей. Экспозиция расположена в пятом павильоне киностудии "Ленфильм" на Каменноостровском проспекте, 10, литера В.

Фото: предоставлено пресс-службой мастерской "Невский баталист"
 

Теги: невский баталист, пропавшие в кинохронике, скупльура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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