Cкульптуру фронтового кинооператора установили на Каменноостровском проспекте

Фигура находится рядом со входом в новую инсталляцию "Пропавшие в кинохронике", посвященную кинодокументалистам ХХ века.

Скульптура фронтового кинооператора, который смотрит на город через объектив камеры, появилась на Каменноостровском проспекте. Ее создали скульпторы из творческой мастерской "Невский баталист". Об этом рассказали в понедельник, 6 июня, в пресс-службе мастерской.

Фигура находится рядом со входом в новую инсталляцию "Пропавшие в кинохронике", посвященную кинодокументалистам ХХ века. В пресс-службе добавили, что 10 и 22 июня вход на экспозицию "Пропавшие в кинохронике" будет бесплатным для всех посетителей. Экспозиция расположена в пятом павильоне киностудии "Ленфильм" на Каменноостровском проспекте, 10, литера В.

Фото: предоставлено пресс-службой мастерской "Невский баталист"

