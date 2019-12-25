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В пятницу погоду в Петербурге будет определять циклон
Сегодня, 7:58
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Alena_Zinovieva

В пятницу погоду в Петербурге будет определять циклон

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Температура воздуха в этот день поднимется до +11…+13 градусов.

В пятницу, 18 сентября, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть ушедшего циклона. В  такой ситуации в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день столбики термометров в Петербурге поднимутся лишь до +11…+13 градусов. В Ленобласти ожидается +9…+14 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Порывы местами могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и вернется в норму, барометры покажут 760 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее в МЧС рассказали, как спастись от разрушительного урагана "Айла".

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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