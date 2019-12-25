В пятницу погоду в Петербурге будет определять циклон

Температура воздуха в этот день поднимется до +11…+13 градусов.

В пятницу, 18 сентября, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть ушедшего циклона. В такой ситуации в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день столбики термометров в Петербурге поднимутся лишь до +11…+13 градусов. В Ленобласти ожидается +9…+14 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Порывы местами могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и вернется в норму, барометры покажут 760 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее в МЧС рассказали, как спастись от разрушительного урагана "Айла".

Фото: pixabay.com