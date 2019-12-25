Плотные облачные поля существенно ограничат дневной прогрев в Петербурге 21 мая

В этот день в городе пройдут дожди, похолодает до +15 градусов.

В пятницу, 21 мая, метеорологические условия в Петербурге будет определять циклон, центр которого находится над югом Финляндии. Дневной прогрев в городе существенно ограничат облачные поля, пройдут дожди, похолодает. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус с Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в Петербурге ожидается +13…+15 градусов, в Ленобласти +11…+16. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

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